Российский экспорт оказался под угрозой из-за закрытия портов Китая

Мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах образовались очереди. В эпицентре кризиса оказались российские поставщики, сообщает ИА DEITA.RU.

Заторы в китайских портах — продолжение прошлогоднего shipageddon, перевозочного Армагеддона, как его называли в индустрии. Локдауны в разных странах, в том числе в КНР, привели к закрытию портов и уменьшению числа сотрудников. Количество свободных судов резко сократилось, порядок работы нарушен, а цены на морские перевозки взлетели.

Между тем, в Китае возлагают вину на иностранных контрагентов. Источник в индустрии перевозок в разговоре с местной газетой The Global Times переложил ответственность на импортеров: если бы в странах, откуда продукцию везут в Китай, хорошенько проверяли и обеззараживали груз, проблемы бы не возникло.

Как пишет «АгитПро», Россия поставляет больше всего рыбы в КНР и Южную Корею — на эти страны в совокупности приходится около 70 процентов экспорта. Застрявший в китайских портах товар можно было бы перенаправить в Южную Корею, но и там перегрузка.

С серьезными трудностями российские экспортеры столкнулись в январе — началась путина. Из-за неработающих портов значительная часть улова пропадает, а сама рыба на фоне активного промысла дешевеет, отмечали в ведомстве. Рыбакам пришлось снизить объемы добычи и переориентировать поставки.

Хотя нынешние меры можно назвать временными, проблема останется. Китай, защищая населения, вводит их без оглядки на урон, который могут понести партнеры. В ближайшие несколько недель ситуация точно не изменится: до окончания новогодних каникул, которые в КНР до 22 февраля, работа пунктов пропуска и в обычное время ограничена. А российские производители будут решать проблемы самостоятельно.