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Закрытие китайских портов бьет по России 

Deita.ru 39 минут назад
Российский экспорт оказался под угрозой из-за закрытия портов Китая
Фото: Reuters
Мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах образовались очереди. В эпицентре кризиса оказались российские поставщики, сообщает ИА DEITA.RU.
Заторы в китайских портах — продолжение прошлогоднего shipageddon, перевозочного Армагеддона, как его называли в индустрии. Локдауны в разных странах, в том числе в КНР, привели к закрытию портов и уменьшению числа сотрудников. Количество свободных судов резко сократилось, порядок работы нарушен, а цены на морские перевозки взлетели.
Между тем, в Китае возлагают вину на иностранных контрагентов. Источник в индустрии перевозок в разговоре с местной газетой The Global Times переложил ответственность на импортеров: если бы в странах, откуда продукцию везут в Китай, хорошенько проверяли и обеззараживали груз, проблемы бы не возникло.
Как пишет «АгитПро», Россия поставляет больше всего рыбы в КНР и Южную Корею — на эти страны в совокупности приходится около 70 процентов экспорта. Застрявший в китайских портах товар можно было бы перенаправить в Южную Корею, но и там перегрузка.
С серьезными трудностями российские экспортеры столкнулись в январе — началась путина. Из-за неработающих портов значительная часть улова пропадает, а сама рыба на фоне активного промысла дешевеет, отмечали в ведомстве. Рыбакам пришлось снизить объемы добычи и переориентировать поставки.
Хотя нынешние меры можно назвать временными, проблема останется. Китай, защищая населения, вводит их без оглядки на урон, который могут понести партнеры. В ближайшие несколько недель ситуация точно не изменится: до окончания новогодних каникул, которые в КНР до 22 февраля, работа пунктов пропуска и в обычное время ограничена. А российские производители будут решать проблемы самостоятельно.
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Экономика , РИА "Дейта"
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