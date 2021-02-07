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Россиянам раскрыли способы выявить проблемную компанию при устройстве на работу 

Lenta.ru и ещё 6 7 февраля 2021
Россиянам раскрыли способы выявить проблемную компанию при устройстве на работу
Фото: Lenta.ru
При устройстве на работу необходимо проверить компанию по множеству критериев, включая финансовые и бухгалтерские показатели и данные конечных бенефициаров, а также узнать, не участвует ли фирма в затяжных и потенциально опасных для нее судебных разбирательствах, например, с налоговыми органами. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.
По ее словам, в настоящее время в интернете доступны ряд программ, по которым можно проверить фирму. В частности, Ермолаева посоветовала воспользоваться бесплатными сервисами, например, на сайте Федеральной налоговой службы — nalog.ru. «Сервис по проверке контрагентов будет полезен не только предпринимателям, но и в целом может многое сказать о компании», — добавила юрист. Кроме того, можно воспользоваться картотекой арбитражных дел на сайтах судов.
Также адвокат порекомендовала изучить условия трудового договора и выяснить, соответствуют ли они положениям трудового законодательства. Особенно внимательно следует отнестись к условиям о прекращении трудового договора или досрочного его расторжения, если речь идет о срочном контракте. Она напомнила, что работник может быть уволен в связи с сокращением штата сотрудников или ликвидацией организации только с уведомлением за два месяца до предполагаемого момента увольнения.
Ранее стало известно, что почти четверть компаний в России, позволявших трудиться из дома на время пандемии коронавируса, планируют сохранить формат дистанционной работы, несмотря на ослабление ограничений. 11 процентов компаний перевели сотрудников на посменную работу, а два процента — удаленно вообще не работали.
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Экономика , Федеральная налоговая служба
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