Россиянам раскрыли способы выявить проблемную компанию при устройстве на работу 

При устройстве на работу необходимо проверить компанию по множеству критериев, включая финансовые и бухгалтерские показатели и данные конечных бенефициаров, а также узнать, не участвует ли фирма в затяжных и потенциально опасных для нее судебных разбирательствах, например, с налоговыми органами . Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

По ее словам, в настоящее время в интернете доступны ряд программ, по которым можно проверить фирму. В частности, Ермолаева посоветовала воспользоваться бесплатными сервисами, например, на сайте Федеральной налоговой службы — nalog.ru. «Сервис по проверке контрагентов будет полезен не только предпринимателям, но и в целом может многое сказать о компании», — добавила юрист. Кроме того, можно воспользоваться картотекой арбитражных дел на сайтах судов.

Также адвокат порекомендовала изучить условия трудового договора и выяснить, соответствуют ли они положениям трудового законодательства. Особенно внимательно следует отнестись к условиям о прекращении трудового договора или досрочного его расторжения, если речь идет о срочном контракте. Она напомнила, что работник может быть уволен в связи с сокращением штата сотрудников или ликвидацией организации только с уведомлением за два месяца до предполагаемого момента увольнения.