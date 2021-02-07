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Украинцам пообещали африканские зарплаты и безработицу 

News.ru 2 часа назад
Украинцам предрекли африканские зарплаты
Фото: РИА Новости
Единственный двигатель украинской экономики — агросектор, который может обеспечить работой не более семи миллионов граждан страны. Поэтому обещания премьер-министра Денис Шмыгаля о том, что до 2030 года зарплаты украинцев вырастут до европейского уровня — это фантастика.
Такое мнение выразил экономический эксперт Юрий Гаврилечко на страницах украинского издания «Главред». По его словам, обещания Шмыгаля вывести Украину по экономическим показателям на уровень хотя бы Польши — это пустые слова.
Гаврилечко рассказал, что Украине мешает достичь хоть какого-то позитивного экономического результата отсутствие нормальной стратегии развития экономики и социалки. Кроме того, он уверен, что у киевских властей вообще нет никакого политического плана.
Потому в ближайшие 10 лет, даже в теории, Украина не приблизится к уровню Польши.
Единственное, что нас ждёт — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время, — говорит украинский эксперт.
В ситуации он винит самих украинцев, которые за последние 30 лет с удовольствием голосуют за одни и те же политические проекты, суть которых состоит в лозунге: «Давайте что-то продадим, чтобы нам стало лучше».
Ранее NEWS.ru писал, как киевский пенсионер пожаловался на непомерные аппетиты властей по жилищно-коммунальным услугам. За декабрь 2020 года ему пришла платёжка за квартиру 102 квадратных метра, в которой только за газ был выставлен счёт на 10 796 гривен (28 тыс. рублей). Станислав Липовский признался, что у него пенсия 1700 гривен (4,5 тысячи рублей) и, даже если бы он захотел, то не смог бы покрыть все расходы на коммуналку.
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