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Россия запретила ввоз птицы из Болгарии, Германии и ряда районов Чехии 

Прайм и ещё 1 7 февраля 2021
Россия запретила ввоз птицы из Болгарии и Германии
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Болгарии и ряда районов Чехии и Германии, говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Болгарии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 8 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Болгарии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ", — говорится в сообщении.

Ограничения также вводятся на поставки кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, запрещено к ввозу и оборудование для содержания, убоя и разделки птиц, которое было в употреблении.
Ведомство также сообщает, что с 8 февраля такие же ограничения вводятся в отношении птицеводческой продукции из Среднечешского края в Чехии, а также в отношении транзита живой птицы оттуда по территории РФ.
Схожий запрет с 5 февраля действует в отношении поставок в РФ птицеводческой продукции с двух административных территорий Германии — районов Байройт в Баварии и Людвигслюст-Пархим в Мекленбурге — Передней Померании.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания.
По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, которые сейчас действуют до конца 2021 года.
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Экономика , Россельхознадзор , ЕС
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