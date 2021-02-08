Решетников заявил о рисках роста безработицы в марте

«Остановлюсь на тех опасениях и рисках, которые на сегодняшний момент присутствуют. Главное из них — это рабочие места, сохранение занятости. У нас на сегодняшний момент под защитой программа ФОТ 2.0 — это, напомню, программа кредитования малого и среднего бизнеса с последующим списанием кредитов при условии, что бизнес сохраняет рабочие места», — заявил Решетников.

«У нас на сегодняшний день под защитой этой программы находится 5 млн 366 тыс. рабочих мест, и эта программа в марте заканчивает своё действие. На сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты. Из них 95% выполняют ковенанты с сохранением занятости 90% и выше, и порядка 5% — в диапазоне от 80% до 90%», — указал министр.

Выполнение этих программ существенно выше ожиданий правительства, отметил он.

«Мы здесь опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний день не восстановились в полном объёме — это, в первую очередь, общепит, сфера услуг, сфера развлечений и гостиничная сфера», — подчеркнул Решетников.

По его словам, правительство России уже прорабатывает меры для предотвращения таких последствий.