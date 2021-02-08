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Стоимость электроэнергии в России побила пятилетний рекорд 

Лера Букина 57 минут назад
Стоимость электроэнергии побила пятилетний рекорд
Фото: ТАСС
Стоимость электроэнергии в России достигла максимального показателя за последние пять лет, несмотря на падение спроса, пишет «Коммерсант » со ссылкой на свежий обзор «Совета рынка» (регулятор энергорынков).
Отмечается, что одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) выросла на 3,4%, до 2,54 тыс.руб. за 1 МВт, а во второй (Сибирь) — на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт.
Цены на мощность за 2020 год выросли выше инфляции: в первой ценовой зоне сразу на 14,3%, до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй — на 7,1%, до 652,2 тыс. руб. за 1 МВт.
Причиной роста цен на мощности эксперты называют нерыночные надбавки, которые в них закладываются.
В 2020 году суммарная цена мощности составила около 810 млрд рублей, из них 558 млрд рублей пришлись на надбавки, говорят в «Совете рынка». Так, за субсидирование тарифов на Дальнем Востоке, за мощность новых ТЭС в Калининграде и Крыму оптовый энергорынок отдал 70 млрд рублей, а за новые ВИЭ — 43,5 млрд рублей.
Промышленность возмущена ростом энергоцен при сокращении спроса, отмечает издание.

«Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики: рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей», — подчеркнули в «Сообществе потребителей энергии».

В «Совете рынка» прогнозируют рост одноставочной оптовой цены в 2021 году на 5,6% (в европейской части страны и на Урале — на 3,8%, в Сибири — на 13,4%).
Эксперт «ВТБ Капитала» Владимир Скляр считает, что итоговые цены на электроэнергию в среднем по стране могут увеличиться на 5,5%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Финляндия к 2035 году может отказаться от импорта электроэнергии из России и даже начать экспортировать ее в страну. Об этом говорится в прогнозе государственной электросетевой компании Финляндии Fingrid.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Комментарии 3
Экономика , Личный счет , Владимир Скляр
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