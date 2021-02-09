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Число занятых в экономике поставило десятилетний антирекорд 

Прайм 1 час назад
Число занятых в экономике поставило десятилетний антирекорд
Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид
В прошлом году количество занятых упало в 67 из 85 российских регионов, пишут "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Число трудящихся снизилось на 1,65 миллиона человек, в последний раз показатель так падал во время финансового кризиса в 2009 году.
В целом число занятых в экономике россиян к концу года упало до 70,77 миллиона, что является минимальным значением с 2011-го.
По данным FinExpertiza, наиболее негативная динамика в прошлом году наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения. Лидером по сокращению работников стала Мордовия — там в среднем за IV квартал численность занятых по сравнению с аналогичным показателем прошлогоднего периода упала на 13,4%.
Чуть менее сильно число занятых упало в Марий Эл (–9,3%), Карачаево-Черкесии (–8,22%), Алтайском крае (–8,2%), Дагестане (–7,71%), Рязанской области (–7,7%), Коми (–7,3%), Новгородской, Саратовской и Архангельской областях (–7,2%, –6,7%, –6,3% соответственно).
Максимальный рост зафиксирован в Хабаровском крае — на 5,8%, Калмыкии (+5,5%), Тыве (+5,4%), Еврейской автономной области (+5,1%).
В десятку лидеров вошли Костромская область, где работников стало больше на 2,4%, Самарская область (+1,5%), Чукотский автономный округ (+1,3%), Орловская область (+1,1%), Магаданская область (+0,9%) и Приморский край (+0,8%).
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Экономика , газета "Известия"
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