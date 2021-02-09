Оптовые цены на подсолнечное масло рекордно выросли

В России на прошлой неделе снова был зафиксирован рекордный рост цен на подсолнечник и подсолнечное масло, пишет «Интерфакс» со ссылкой на еженедельный мониторинг «СовЭкона».

Так, по итогам прошлой недели стоимость подсолнечника выросла на 1 325 рублей, до 42 725 рублей за тонну (без НДС), на подсолнечное масло — на 2 825 рублей, до 95 500 рублей за тонну (с НДС).

Как пояснили авторы доклада, рынок укрепляется в связи с продолжающимся ростом мировых цен на растительные масла и возобновлением активных закупок сырья маслозаводами.

«СовЭкон» добавил, что цены во всем мире на растительные масла активным образом увеличиваются после резкой коррекции во второй половине января. Там также отмечают, что с начала 2021 года соевое масло увеличилось в цене на 4%, с январских минимумов — на 8%. Эксперты пояснили, что рынок поддерживает активный импортный спрос, тревоги из-за урожая сои в Южной Америке и подорожание нефти.

В связи с этим экспортные цены на российское подсолнечное масло увеличились с начала года на 9%, до $1 270 за тонну. Дополнительную поддержку подорожанию оказали опасения о введении экспортной пошлины на экспорт масла из России.

Компания прогнозирует в ближайшем будущем продолжение роста рублевых цен на подсолнечник.

«Можем увидеть и дальнейший рост цен на масло, но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок. Риск введения экспортной пошлины несколько снизился, но остается далеким от нулевого», — подчеркивают специалисты.