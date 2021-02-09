Россия запретила ввоз железнодорожных комплектующих из Украины

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Россия запретила импорт с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов. Об этом сообщается в постановлении Кабмина, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Ранее, в декабре, СМИ сообщали о возможном добавлении в санкционный список деталей железнодорожных объектов украинского производства.

До этого железнодорожная техника не попадала в санкционные списки.

«Дополнить… позициями следующего содержания: 8607 19 100 оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более… 8607 19 900 9 Рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», — гласит постановление.