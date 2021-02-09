Россия запретила ввоз железнодорожных комплектующих из Украины

Правительство России запретило ввозить из Украины комплектующие для железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС. Запрет также касается продукции, провозимой через территорию страны.

Отныне с украинской территории нельзя завозить оси для железнодорожных колес диаметром от 710 мм, колесные пары, колеса, заготовки для колес, рамы грузовых вагонов и надрессорные балки. Комплектующие для железнодорожного транспорта пополнили «черный список» товаров, запрещенных к ввозу в Россию, которые были произведены на Украине или побывали на ее территории.

Ранее Минтранс РФ выступал о полном запрете импорта железнодорожных колес с Украины. Тогда в Союзе операторов железнодорожного транспорта отметили, что реализация инициативы может негативно сказаться на отрасли.