Россия запретила ввоз железнодорожных комплектующих из Украины

Правительство России запретило ввозить из Украины комплектующие для железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС. Запрет также касается продукции, провозимой через территорию страны.
Отныне с украинской территории нельзя завозить оси для железнодорожных колес диаметром от 710 мм, колесные пары, колеса, заготовки для колес, рамы грузовых вагонов и надрессорные балки. Комплектующие для железнодорожного транспорта пополнили «черный список» товаров, запрещенных к ввозу в Россию, которые были произведены на Украине или побывали на ее территории.
Ранее Минтранс РФ выступал о полном запрете импорта железнодорожных колес с Украины. Тогда в Союзе операторов железнодорожного транспорта отметили, что реализация инициативы может негативно сказаться на отрасли.
В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», правительство России продлило действие продовольственного эмбарго и увеличило список стран, на которые оно распространяется. Кабинет министров включил в список стран, на которые распространяется запрет, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в связи с его выходом из Евросоюза. В списке, сформированном в 2014 году, также указаны США, Канада, Украина, Албания, Норвегия, Исландия, Австралия, Черногория, Лихтенштейн и страны Европейского союза.