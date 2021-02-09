Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Россия запретила импорт деталей для ж/д транспорта из Украины 

Павел Тиунов 36 минут назад
Россия запретила ввоз железнодорожных комплектующих из Украины
Фото: ТАСС
Правительство России запретило ввозить из Украины комплектующие для железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС. Запрет также касается продукции, провозимой через территорию страны.
Отныне с украинской территории нельзя завозить оси для железнодорожных колес диаметром от 710 мм, колесные пары, колеса, заготовки для колес, рамы грузовых вагонов и надрессорные балки. Комплектующие для железнодорожного транспорта пополнили «черный список» товаров, запрещенных к ввозу в Россию, которые были произведены на Украине или побывали на ее территории.
Ранее Минтранс РФ выступал о полном запрете импорта железнодорожных колес с Украины. Тогда в Союзе операторов железнодорожного транспорта отметили, что реализация инициативы может негативно сказаться на отрасли.
«Газпром» остановил транзит газа из Литвы
В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», правительство России продлило действие продовольственного эмбарго и увеличило список стран, на которые оно распространяется. Кабинет министров включил в список стран, на которые распространяется запрет, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в связи с его выходом из Евросоюза. В списке, сформированном в 2014 году, также указаны США, Канада, Украина, Албания, Норвегия, Исландия, Австралия, Черногория, Лихтенштейн и страны Европейского союза.
Видео дня. Россияне рассказали, сколько хотят накопить к пенсии
Комментарии 164
Экономика , Газпром , ЕС , Минтранс РФ , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение