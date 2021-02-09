Банк России заявил о снижении чистого оттока капитала

Все новости на карте

Чистый отток капитала из России частным сектором в январе 2021 года снизился на 12,09 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом во вторник, 9 февраля, свидетельствуют данные Банка России

Отмечается, что чистый отток капитала в январе составил восемь миллиардов долларов. В январе 2020 года показатель находился на уровне 9,1 миллиарда долларов.