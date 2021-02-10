Минсельхоз попросил пустить мигрантов для работ в поле

Министерство сельского хозяйства озаботилось вопросом привлечения иностранной рабочей силы для сезонных полевых работ в России в 2021 году. Как поясняет РБК, местные жители не обладают достаточным опытом и навыками, а также отказываются работать даже за высокую зарплату.

Замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов обратился с соответствующей просьбой к вице-премьеру Виктории Абрамченко . Она, в свою очередь дала поручение ведомству в сотрудничестве с Минтруда МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Хатуов в своём обращении подчеркнул, что ряд процессов требует дополнительного привлечения сезонных рабочих, имеющих необходимый опыт, знания и навыки. Уточняется, что об этом также просили представители отдельных регионов и отраслевого сообщества.

«О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успели приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку «рабочих рук» и думали о снижении посевных площадей», — пишет издание.

Хатуов в своём письме на имя Абрамченко поясняет, что в минувшем году сезонные работы прошли в штатном режиме, однако полностью проблемы, связанные с нехваткой иностранцев, не были решены. По данным Минсельхоза, регионы говорят о необходимости дополнительного привлечения порядка 38,2 тысячи рабочих из-за рубежа. Речь идёт в основном о гражданах Узбекистана и Таджикистана, которые привлекаются на такие работы уже много лет.