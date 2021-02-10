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Минсельхоз попросил пустить в РФ мигрантов для сезонных полевых работ 

News.ru и ещё 6 16 минут назад
Минсельхоз попросил пустить мигрантов для работ в поле
Фото: РИА Новости
Министерство сельского хозяйства озаботилось вопросом привлечения иностранной рабочей силы для сезонных полевых работ в России в 2021 году. Как поясняет РБК, местные жители не обладают достаточным опытом и навыками, а также отказываются работать даже за высокую зарплату.
Замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов обратился с соответствующей просьбой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Она, в свою очередь дала поручение ведомству в сотрудничестве с Минтруда и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Хатуов в своём обращении подчеркнул, что ряд процессов требует дополнительного привлечения сезонных рабочих, имеющих необходимый опыт, знания и навыки. Уточняется, что об этом также просили представители отдельных регионов и отраслевого сообщества.

«О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успели приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку «рабочих рук» и думали о снижении посевных площадей», — пишет издание.

Хатуов в своём письме на имя Абрамченко поясняет, что в минувшем году сезонные работы прошли в штатном режиме, однако полностью проблемы, связанные с нехваткой иностранцев, не были решены. По данным Минсельхоза, регионы говорят о необходимости дополнительного привлечения порядка 38,2 тысячи рабочих из-за рубежа. Речь идёт в основном о гражданах Узбекистана и Таджикистана, которые привлекаются на такие работы уже много лет.
Ранее NEWS.ru писал, что работников ЖКХ «втихаря» массово провакцинировали от COVID-19. Об этом рассказал основатель одного из крупнейших в России рекрутинговых сервисов Алексей Захаров. По словам эксперта, работники ЖКХ не высказывали каких-то претензий, так как в общежитиях, где эти сотрудники-мигранты скученно проживают, очень многие переболели коронавирусом.
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Комментарии
Экономика , Виктория Абрамченко , Джамбулат Хатуов , Алексей Захаров , Минтруд , МВД , Минсельхоз , РБК
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