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Российские власти хотят упростить ввоз мигрантов 

Прайм 41 минуту назад
Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов
Фото: РИА Новости
Российское правительство намерено в 2021 году упростить ввоз мигрантов в страну, проработать этот вопрос поручила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Этим займется МВД, Минтруд и Минсельхоз, пишет РБК.
Нехваткой иностранных рабочих для сезонных работ в 2021 году обеспокоены российские аграрии: из-за пандемии коронавируса въезд иностранных граждан в Россию был ограничен почти год назад: в марте 2020 года.
Россияне связали массовый отток мигрантов с ужасными бытовыми условиями
У местных жителей, в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний для работы в поле. Не стимулирует их и повышенная плата, пишет издание.
Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.
Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, заявляли специалисты РАНХиГС. Они оценивали, что российскому агропромышленному комплексу необходимо привлечь около 500 тысяч иностранцев.
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Комментарии 6
Экономика , Виктория Абрамченко , Минтруд , Правительство РФ , МВД , Минсельхоз , РАНХиГС
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