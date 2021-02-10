Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов

Нехваткой иностранных рабочих для сезонных работ в 2021 году обеспокоены российские аграрии: из-за пандемии коронавируса въезд иностранных граждан в Россию был ограничен почти год назад: в марте 2020 года.

У местных жителей, в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний для работы в поле. Не стимулирует их и повышенная плата, пишет издание.

Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.