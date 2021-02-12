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Центральный банк ужесточил сигнал по ключевой ставке 

Прайм и ещё 6 1 час назад
ЦБ обозначил курс на повышение ключевой ставки
Фото: РИА Новости
Банк России убрал из релиза сигнал по ключевой ставке, допускавший в дальнейшем ее дополнительное снижение, и теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.
Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, доведя ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако ослабление рубля и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в начале осени регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. В декабре ЦБ в третий раз подряд сохранил ставку и на фоне разогнавшейся инфляции немного ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что теперь будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения.
В пятницу ставка была в четвертый раз подряд сохранена, а сигнал существенно ужесточен, теперь он такой: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике".
Ключевая ставка в настоящее время находится на уровне в 4,25% годовых, а диапазон нейтральности ЦБ определяет на уровне 5-6%. Таким образом, Банк России обозначил курс на повышение ключевой ставки.
Отмечается, что при этом регулятор будет принимать во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен, а также учитывать фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, развитие экономики на прогнозном горизонте, а также оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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Комментарии
Экономика , Центральный банк России
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