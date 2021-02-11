Аналитик назвал справедливый курс рубля

Эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук заявил, что при нынешних ценах на нефть курс доллара должен составлять 60 рублей. Об этом пишут «Известия».

Финансист напомнил, что ранее нефть марки Brent стала дороже 60 долларов за бочку. По его мнению, благодаря договоренностям государств-членов ОПЕК+ и растущей китайской экономике взлет нефтяных цен продолжится (но не выше до 61-62 доллара за баррель в среднесрочной перспективе).

На фоне растущей нефти доллар подешевел до 73-74 рублей. По мнению Корнейчука, дороже рубль стать не сможет из-за бюджетного правила.

По этому правилу нефтяные доходы российского бюджета при стоимости нефти от 41,6 доллара и выше идут на покупку валюты. Если бы эти деньги направляли на государственные расходы, доллар стоил бы 60 рублей, уверен Корнейчук.