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Курс доллара: назван справедливый курс рубля 

Елена Прошина 1 час назад
Аналитик назвал справедливый курс рубля
Фото: ТАСС
Эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук заявил, что при нынешних ценах на нефть курс доллара должен составлять 60 рублей. Об этом пишут «Известия».
Финансист напомнил, что ранее нефть марки Brent стала дороже 60 долларов за бочку. По его мнению, благодаря договоренностям государств-членов ОПЕК+ и растущей китайской экономике взлет нефтяных цен продолжится (но не выше до 61-62 доллара за баррель в среднесрочной перспективе).
На фоне растущей нефти доллар подешевел до 73-74 рублей. По мнению Корнейчука, дороже рубль стать не сможет из-за бюджетного правила.
По этому правилу нефтяные доходы российского бюджета при стоимости нефти от 41,6 доллара и выше идут на покупку валюты. Если бы эти деньги направляли на государственные расходы, доллар стоил бы 60 рублей, уверен Корнейчук.
Как писал «Рамблер», к концу дня 10 февраля на торгах Московской биржи курс доллара падал на 1,25 копейки, до 73,88 рубля. Европейская валюта росла на 8,75 копейки и стоила 89,61 рубля за евро.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Московская биржа , газета "Известия"
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