«Газпром» запланировал запуск «Северного потока-2» в этом году

"Газпром" планирует в текущем году ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2", говорится в презентации замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова

"Газопровод "Северный поток 2". 2021 год — ввод в эксплуатацию", — говорится в презентации, которую он представил в ходе выездного межотраслевого мероприятия "ОПК — ТЭК 2021".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент ведется укладка труб в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток "Северного потока 2" в датских водах планируется завершить до конца апреля.