Поставки минтая в Россию остановились

Поставки минтая на российском рынке практически остановились из-за обвала оптовых цен на рыбу на 35%. К этому привело закрытие портов в Китае, который был основным импортёром минтая.
Крупные дистрибуторы и переработчики рыбы испытывают сложности с закупками тушки минтая без головы в Центральной России. По словам собеседника газеты «Коммерсантъ», это проблема появилась из-за нежелания трейдеров, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, закупать и перевозить продукцию до 18 февраля, когда в Китае закончатся выходные в честь празднования китайского Нового года. Тогда же наступит определённость с открытием портов для российской рыбы, и это окажет влияние на оптовые цены.
По данным Росрыболовства, сейчас тушка минтая без головы составляет 65 рублей за 1 кг, тогда как обычно она стоит около 100 рублей за 1 кг.
Как рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин, на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не поступает на рынок. По его словам, если 18 февраля Китай не откроет порты, цена на минтай упадёт ещё больше. В таком случае трейдерам придётся фиксировать убытки.
Источники газеты утверждают, что с проблемами столкнулись такие дистрибуторы, как Русская рыбная компания и «Мореодор», но в компаниях комментарий не предоставили. В Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) рассказали, что поставки минтая в Центральную Россию практически не ведутся.
В Росрыболовстве считают, что для дефицита минтая в оптовом звене нет объективных причин, а действия трейдеров можно расценивать как попытку подтолкнуть переработчиков закупать сырьё по более высокой цене на фоне сообщений о снижении объёмов добычи рыбы.
В Рыбном союзе считают необходимым переход на комиссионные соглашения трейдеров и рыбопромышленников. В таких условиях добытчики рыбы будут сами доставлять улов в Центральную Россию, а трейдеры будут выступать в роли агентов, за комиссию обеспечивая перепродажу продукции. В Росрыболовстве такую идею поддерживают, полагая, что это позволит обеспечить торговые сети рыбой по доступным ценам.
В конце декабря Китай временно запретил ввоз российской рыбы из-за угрозы коронавируса. Последним портом, который принимал продукцию из России, был Далянь, но теперь выгрузка остановлена и там.