Поставки минтая в Россию остановились

Поставки минтая на российском рынке практически остановились из-за обвала оптовых цен на рыбу на 35%. К этому привело закрытие портов в Китае, который был основным импортёром минтая.

Крупные дистрибуторы и переработчики рыбы испытывают сложности с закупками тушки минтая без головы в Центральной России. По словам собеседника газеты «Коммерсантъ», это проблема появилась из-за нежелания трейдеров, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, закупать и перевозить продукцию до 18 февраля, когда в Китае закончатся выходные в честь празднования китайского Нового года. Тогда же наступит определённость с открытием портов для российской рыбы, и это окажет влияние на оптовые цены.

По данным Росрыболовства, сейчас тушка минтая без головы составляет 65 рублей за 1 кг, тогда как обычно она стоит около 100 рублей за 1 кг.

Как рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин , на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не поступает на рынок. По его словам, если 18 февраля Китай не откроет порты, цена на минтай упадёт ещё больше. В таком случае трейдерам придётся фиксировать убытки.

Источники газеты утверждают, что с проблемами столкнулись такие дистрибуторы, как Русская рыбная компания и «Мореодор», но в компаниях комментарий не предоставили. В Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) рассказали, что поставки минтая в Центральную Россию практически не ведутся.

Росрыболовстве считают, что для дефицита минтая в оптовом звене нет объективных причин, а действия трейдеров можно расценивать как попытку подтолкнуть переработчиков закупать сырьё по более высокой цене на фоне сообщений о снижении объёмов добычи рыбы.

В Рыбном союзе считают необходимым переход на комиссионные соглашения трейдеров и рыбопромышленников. В таких условиях добытчики рыбы будут сами доставлять улов в Центральную Россию, а трейдеры будут выступать в роли агентов, за комиссию обеспечивая перепродажу продукции. В Росрыболовстве такую идею поддерживают, полагая, что это позволит обеспечить торговые сети рыбой по доступным ценам.

В конце декабря Китай временно запретил ввоз российской рыбы из-за угрозы коронавируса. Последним портом, который принимал продукцию из России, был Далянь, но теперь выгрузка остановлена и там.