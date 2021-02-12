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Поставки минтая в Россию остановились из-за обвала цен 

Лера Букина 54 минуты назад
Минтай отказались продавать из-за обвала цен
Фото: depositphotos.com
Поставки минтая на российском рынке практически остановились из-за обвала оптовых цен на рыбу на 35%. Причиной стало закрытие портов в Китае, который был основным импортером минтая.
Данная тема обсуждалась на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука 10 февраля, заявил «Коммерсанту» участник встречи.
Он отметил, что на возникновение проблемы повлияло нежелание трейдеров, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, закупать и перевозить продукцию до 18 февраля. В КНР в этот день завершится празднование китайского Нового года, тогда появится ясность относительно открытия портов для российской рыбы, что повлияет на оптовые цены, говорит собеседник.
Ситуацию подтвердил председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не движется на рынок.
На Дальнем Востоке благодаря Китаю обрушились цены на минтай
Согласно данным Росрыболовства, в настоящее время стоимость тушки минтая без головы составляет 65 рублей за кг, против обычной цены около 100 рублей за кг. По мнению Панина, в том случае, если Китаем не будут открыты порты, это спровоцирует обвал цен.
По словам эксперта, трейдеры закупают рыбу у добытчиков на Дальнем Востоке, а затем поставляют ее дистрибуторам и переработчикам со своей наценкой. В Рыбном союзе полагают, что в настоящее время существует необходимость в переходе на комиссионные отношения трейдеров и рыбопромышленников. Так, добытчики рыбы должны сами доставлять улов в Центральную Россию, а трейдеры будут выступать лишь в роли агентов, обеспечивая за комиссию перепродажу продукции по стоимости, согласованной с рыбопромышленниками, говорит Панин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах образовались очереди. В эпицентре кризиса оказались российские поставщики.
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Экономика , Компании , Петр Савчук , Александр Панин , Росрыболовство
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