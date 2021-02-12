Минтай отказались продавать из-за обвала цен

Поставки минтая на российском рынке практически остановились из-за обвала оптовых цен на рыбу на 35%. Причиной стало закрытие портов в Китае, который был основным импортером минтая.

Он отметил, что на возникновение проблемы повлияло нежелание трейдеров, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, закупать и перевозить продукцию до 18 февраля. В КНР в этот день завершится празднование китайского Нового года, тогда появится ясность относительно открытия портов для российской рыбы, что повлияет на оптовые цены, говорит собеседник.

Ситуацию подтвердил председатель Рыбного союза Александр Панин . По его словам, на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не движется на рынок.

Согласно данным Росрыболовства, в настоящее время стоимость тушки минтая без головы составляет 65 рублей за кг, против обычной цены около 100 рублей за кг. По мнению Панина, в том случае, если Китаем не будут открыты порты, это спровоцирует обвал цен.

По словам эксперта, трейдеры закупают рыбу у добытчиков на Дальнем Востоке, а затем поставляют ее дистрибуторам и переработчикам со своей наценкой. В Рыбном союзе полагают, что в настоящее время существует необходимость в переходе на комиссионные отношения трейдеров и рыбопромышленников. Так, добытчики рыбы должны сами доставлять улов в Центральную Россию, а трейдеры будут выступать лишь в роли агентов, обеспечивая за комиссию перепродажу продукции по стоимости, согласованной с рыбопромышленниками, говорит Панин.