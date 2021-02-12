Украина увеличила импорт электроэнергии из России 

Киев увеличивает импорт электроэнергии из России до 1140 МВт. Так, объем поставок станет максимальным с момента их возобновления в феврале, пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В период с 11.00 до 12.00, 12 февраля, импорт электричества должен быть на уровне 1140 МВт, в течение еще пяти часов украинская сторона будет импортировать электроэнергию из России в диапазоне 715–1060 МВт. Отмечается, что до этого максимальный размер поставок не превышал 800 МВт.

Напомним, что на Украине 2-3 февраля в связи с аварией были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. Это вызвало в центральных регионах страны дефицит электроэнергии.

На Запорожской станции также возник сильный пожар. Эти проблемы побудили Украину обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Группа «Интер РАО» , являющаяся российским оператором экспорта-импорта электроэнергии, нарастила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.