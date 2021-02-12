Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
60.53
+0.20 Золото
1817.98
+0.05 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2108
+0.0051
01.02
1.2057
09.02
29.01

Украина увеличила импорт электроэнергии из России 

Лера Букина 39 минут назад
Украина увеличила импорт электроэнергии из России
Фото: РИА Новости
Киев увеличивает импорт электроэнергии из России до 1140 МВт. Так, объем поставок станет максимальным с момента их возобновления в феврале, пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
В период с 11.00 до 12.00, 12 февраля, импорт электричества должен быть на уровне 1140 МВт, в течение еще пяти часов украинская сторона будет импортировать электроэнергию из России в диапазоне 715–1060 МВт. Отмечается, что до этого максимальный размер поставок не превышал 800 МВт.
Напомним, что на Украине 2-3 февраля в связи с аварией были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. Это вызвало в центральных регионах страны дефицит электроэнергии.
На Запорожской станции также возник сильный пожар. Эти проблемы побудили Украину обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Группа «Интер РАО», являющаяся российским оператором экспорта-импорта электроэнергии, нарастила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Зеленского прекратить закупать электроэнергию из России.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии 4
Экономика , Арсений Яценюк , Интер РАО ЕЭС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение