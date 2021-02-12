Стали известны подробности переговоров между Германией и США по снятию санкций с проекта «Северный поток — 2». Обсуждение проходит на уровне министерств двух стран.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, их исход предсказать пока затруднительно. По его словам, является вероятным сценарий, предложенный немецким Минфином в августе прошлого года. ФРГ предлагала выделить €1 млрд для строительства на территории Германи двух терминалов для американского сжиженного газа.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и ряд европейских стран.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Как писал NEWS.ru, мир в настоящее время наблюдает за процессом зарождения новой дружбы между Москвой и Берлином, которых связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают.