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Греф оценил спад ВВП России в 2020 году в 3,4% 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Спад российской экономики по итогам 2020 год составит около 3,4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Мы видим, что по результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами. И меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными", — отметил Греф.

Он отметил, что банки вынуждены были формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки, реструктуризации.
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Экономика , Герман Греф , Сбербанк России
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