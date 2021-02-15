Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
63.32
+0.09 Золото
1820.02
+0.10 РТС
1461.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2137
+0.0104
03.02
1.2033
11.02
02.02

Чубайс: быстро получить кредит МВФ в 1998 году удалось в том числе благодаря Кудрину 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Чубайс рассказал о помощи Кудрина в получении кредита ВМФ
Фото: ТАСС
Россия смогла в 1998 году в рекордно короткий срок получить $24 млрд займов от Международного валютного фонда (МВФ) в том числе благодаря работе Алексея Кудрина. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в документальном многосерийном фильме "Крепость".
В 1994-1996 и 1997-1998 годах Чубайс занимал должность первого вице-премьера, а в 1997 году — также министра финансов России.

"В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай все, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка (имеется в виду Всемирный банк — прим. ТАСС). Бросил все, собственно, Алексей [Кудрин], помогал активно тогда в этом деле", — вспомнил Чубайс в фильме.

По его словам, добиться кредита нужно было "суток за 25, наверное".

"Сломав все процедуры МВФ, сломав все процедуры Всемирного банка. А перед этим нужно было заставить Центральный банк, Минэк, Минфин, Госимущество выработать целостную процедуру, притом что у них у всех были противоположные представления", — отметил спецпредставитель президента.

"И эту же программу [Сергей] Кириенко в это время защищал в Госдуме при противодействии [Бориса] Березовского. А дальше с этой программой нужно было доехать до МВФ и заставить их принять решение о поддержке. Такое решение, что казалось, честно говоря, совершенно невозможным тогда. Большая была битва. Этап закончился триумфом. Мы получили $24 млрд Невероятно, фантастика", — рассказал Чубайс.
Член наблюдательного совета "Сбера" Белла Златкис, которая в 1993-1998 годах возглавляла департамент ценных бумаг и финансового рынка Минфина, подчеркнула, что кредит МВФ целиком ушел на поддержание курса рубля.

"Я предполагаю, что там серьезный упрек может быть сделан и Центральному банку, и правительству, потому что весь кредит ушел на поддержание курса рубля, то есть в топку выбросили, и все, [на поддержание] того самого курса, которого уже не существовало реально. То есть дали возможность иностранцам выйти по высокому курсу, это никуда, конечно, не годно, это решение, оно абсолютно неправильное. Ну ребята, невозможно управлять абсолютно новой экономикой, не сделав ошибок", — сказала Златкис.

О фильме

Документальный фильм "Крепость" посвящен роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики после распада СССР и преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. В фильме, в частности, принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, ранее возглавлявший правительство, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России. Премьера картины состоится 24 февраля на видеосервисе Start.
Видео дня. Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
ТАСС: последние новости
Замглавы Минфина Круглова освободили от должности Замглавы Минфина Круглова освободили от должности "Ъ": поставки минтая в Центральную Россию приостановили "Ъ": поставки минтая в Центральную Россию приостановили Минтранс готов подписать соглашение о перевалке в портах РФ нефтепродуктов из Белоруссии Минтранс готов подписать соглашение о перевалке в портах РФ нефтепродуктов из Белоруссии
Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Белла Златкис , Алексей Кудрин , Эльвира Набиуллина , Татьяна Нестеренко , Герман Греф , Анатолий Чубайс , Михаил Мишустин , Международный валютный фонд , Сбербанк России , Госдума , Всемирный Банк , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение