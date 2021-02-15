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Мишустин освободил замглавы Минфина Круглова от должности 

ИА Regnum и ещё 11 1 час назад
Мишустин освободил замглавы Минфина Круглова от должности
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замглавы Минфина РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано 15 февраля на официальном портале правовых актов.

«Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что для реформы госуправления в структуре аппарата правительства уже готова вся нормативно-правовая база, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда. В министерствах и ведомствах сократят более 32 тыс. штатных единиц, изменений в фонде оплаты труда при этом не будет.
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