Мишустин освободил замглавы Минфина Круглова от должности 

«Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что для реформы госуправления в структуре аппарата правительства уже готова вся нормативно-правовая база, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда. В министерствах и ведомствах сократят более 32 тыс. штатных единиц, изменений в фонде оплаты труда при этом не будет.