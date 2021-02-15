Путин задал вопрос Сечину о зарплатах в «Роснефти» 

Глава государства поинтересовался у Сечина, сколько в среднем получают сотрудники компании.

«Это, конечно, всегда такая цифра, вызывающая много вопросов, но тем не менее, средняя, надо на что-то ориентироваться», — отметил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, глава «Роснефти» подчеркнул, что зарплата зависит от квалификации сотрудников, а также от работы на промыслах, на перерабатывающих мощностях.

«В целом, она превышает 80 тысяч [рублей] примерно в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая», — пояснил Игорь Сечин.

«Рамблер» сообщал, что ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно изучить положение дел с зарплатами бюджетников и обеспечить прозрачные и справедливые выплаты.