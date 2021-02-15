«Это произошло на месяц раньше запланированного срока благодаря оптимизации производственных процессов и самоотверженному труду хмельницких атомщиков. Дополнительная мощность 1000 МВт — это именно тот объем электроэнергии, который позволит при критической нагрузке на ОЭС Украины в зимний период отказаться от импорта электроэнергии из России», — отмечается в сообщении.