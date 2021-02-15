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На Украине заявил о готовности отказаться от российской электроэнергии 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к энергосистеме после завершения ремонта, что позволит Украине отказаться от импорта электроэнергии из России. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
Как писал «Рамблер», в феврале стало известно, что Украина возобновила импорт российской электроэнергии. Объем поставок составляет около 200 мегаватт-час. При этом бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от Киева прекратить закупать электроэнергию в России и «финансировать российский военный бюджет».
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НАЭК «Энергоатом» сегодня сообщила о досрочном завершении ремонта энергоблока №2 Хмельницкой атомной электростанции и подключении его к Объединенной энергосистеме Украины.

«Это произошло на месяц раньше запланированного срока благодаря оптимизации производственных процессов и самоотверженному труду хмельницких атомщиков. Дополнительная мощность 1000 МВт — это именно тот объем электроэнергии, который позволит при критической нагрузке на ОЭС Украины в зимний период отказаться от импорта электроэнергии из России», — отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что «ремонтные работы были проведены с соблюдением всех требований безопасности».
Комментарии 15
Экономика , Видео , Арсений Яценюк , Газпром
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