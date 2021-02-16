Советник Владимира Путина предупредил о надвигающейся угрозе отказа от российских энергоносителей по всему миру.

Экологическая повестка и планы крупнейших держав выйти на «углеродную нейтральность» сделают газ, нефть и уголь невостребованными.

Между тем российская экономика, по его словам, к такому не готова.

Об угрозе устоявшейся нефтегазовой экономике России заявил советник президента по климату Руслан Эдельгериев. По его словам, Парижское климатическое соглашение вопреки мнению скептиков выстояло и усилилось, а значит, России нужно серьёзно пересмотреть свою готовность жить с новой экологической повесткой.

Курс на безуглеродность

«Страны повышают свои климатические амбиции. ЕС планирует ввести пограничный углеродный корректирующий механизм. США вернулись в соглашение и хотят выступить в нём в качестве лидера. Даже Китай вводит национальную систему торговли выбросами с февраля и планирует к 2060 году достичь углеродной нейтральности», — указал Эдельгериев.

Советник президента предположил, что эти тенденции свидетельствуют о формировании определённого «климатического клуба». И страны с углеродной экономикой, к которой относится Россия, в него не войдут. В перспективе это приведёт к запретам на финансирование углеводородных проектов, а в худшем случае мир вовсе откажется от российских углеводородов. При этом проблемы могут возникнуть с экспортом не только нефти и газа, но и другой продукции, чьё производство не соответствует новым экологическим нормам. Евросоюз уже объявил о планах ввести углеродный налог, облагая дополнительными пошлинами продукцию из стран, не контролирующих выбросы парниковых газов. О похожих планах упоминала и новая администрация США

«Учитывая, что у нас нет полноценного мониторинга выбросов парниковых газов, механизмов ценообразования на выбросы, России в этой системе отводится роль "углеродного офшора" с последующими отраслевыми санкциями», — убеждён Эдельгериев.

По его словам, даже Китай, долгое время бывший антилидером по экологичности производств, намеревается войти в «климатический клуб», так что России грозит стать единственным крупным «поставщиком» углекислого газа в атмосферу под осуждающими взглядами остального мира.

Чем ещё это грозит?

Необходимость платить «углеродный налог» ударит по конкурентоспособности российских товаров, указал советник по климату, однако бизнес пока не демонстрирует беспокойства и готовности к ужесточению климатической повестки. Активное снижение выбросов пока существует в основном на бумаге. От этого пострадать может вся экономика страны: в ответ на увеличившиеся расходы отечественных компаний государство будет вынуждено субсидировать тех, кто ещё недавно выступал против создания национального углеродного рынка, подчеркнул Эдельгериев.

Потери отечественного экспортёра от перехода мира к новой экологической модели эксперт оценил в сумму до €50 млрд в год. Именно столько придётся заплатить Евросоюзу в качестве углеродного налога. И ситуация будет только усугубляться: всё больше стран заявляет о намерениях прийти к концепции «нулевых выбросов», которая, по мнению Билла Гейтса, может быть единственной реалистичной целью, чтобы остановить глобальное потепление. Это означает отказ от использования угля, нефти и газа в мировой энергетике и слом существующей с 1970-х модели российской экономики, основанной на экспорте углеводородов. Даже в 2020-м году, несмотря на падение цен и объёмов добычи, доля нефти и газа в экспортных доходах составила 54%. Нарастить несырьевой экспорт за это время Россия так и не смогла.