Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.05
–0.33 Золото
1815.85
–0.02 РТС
1496.40
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2166
+0.0133
03.02
1.2033
12.02
03.02

Россия может столкнуться с дефицитом сахара 

Лера Букина 41 минуту назад
К июлю-августу российских потребителей ожидает дефицит сахара, пишет VTimes со ссылкой нескольких участников продовольственного рынка, в том числе и сотрудников компаний, торгующих сахаром.
Отмечается, что в связи с заморозкой цен на сахар по поручению президента России Владимира Путина стоимость данной продукции стала самой низкой в мире. В то же время производство сахара в нынешнем сезоне является самым низким за последние пять лет. Неурожай сахарной свеклы является главным фактором низкого производства, отметили собеседники VTimes. Кроме того, эксперты указывают на то, что российский сахар активно скупает Казахстан.
Ситуация с продажей сахара Казахстану является основной проблемой для российского сахарного рынка в 2021 году. Отмечается, что страна потребляет около 500 000 тонн белого сахара при собственном производстве около 50 000 тонн.
Получается так, что Казахстан заинтересован закупать сахар в России — здесь на него цена ниже, чем если привозить и перерабатывать сахар-сырец, считает руководитель аналитического центра Sugar.ru Вадим Гомоз.
Так, в январе 2021 года оптовая цена на сахар в Казахстане увеличилась практически на 20% до 257 тенге за килограмм, или до 45,15 рублей за килограмм по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца, подсчитали эксперты Sugar.ru на основании данных Статкома Казахстана.
Важно отметить тот факт, что Казахстан активно вывозит сахар и автотранспортом, по этой причине реальной картины по экспорту не видит никто, даже таможня.
Ожидается усугубление ситуации с дефицитом сахара к весне, поскольку его по 36 рублей продавать никто не хочет и не будет, считает один из собеседников VTimes.
Полноценный кризис физического наличия сахара в стране наиболее вероятен в июле, рассказал изданию еще один работник отрасли.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России снизилось производство ряда продуктов питания.
Комментарии
Экономика , Видео , Личный счет , Владимир Путин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение