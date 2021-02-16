К июлю-августу российских потребителей ожидает дефицит сахара, пишет VTimes со ссылкой нескольких участников продовольственного рынка, в том числе и сотрудников компаний, торгующих сахаром.

Отмечается, что в связи с заморозкой цен на сахар по поручению президента России Владимира Путина стоимость данной продукции стала самой низкой в мире. В то же время производство сахара в нынешнем сезоне является самым низким за последние пять лет. Неурожай сахарной свеклы является главным фактором низкого производства, отметили собеседники VTimes. Кроме того, эксперты указывают на то, что российский сахар активно скупает Казахстан.

Ситуация с продажей сахара Казахстану является основной проблемой для российского сахарного рынка в 2021 году. Отмечается, что страна потребляет около 500 000 тонн белого сахара при собственном производстве около 50 000 тонн.

Получается так, что Казахстан заинтересован закупать сахар в России — здесь на него цена ниже, чем если привозить и перерабатывать сахар-сырец, считает руководитель аналитического центра Sugar.ru Вадим Гомоз.

Так, в январе 2021 года оптовая цена на сахар в Казахстане увеличилась практически на 20% до 257 тенге за килограмм, или до 45,15 рублей за килограмм по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца, подсчитали эксперты Sugar.ru на основании данных Статкома Казахстана.

Важно отметить тот факт, что Казахстан активно вывозит сахар и автотранспортом, по этой причине реальной картины по экспорту не видит никто, даже таможня.

Ожидается усугубление ситуации с дефицитом сахара к весне, поскольку его по 36 рублей продавать никто не хочет и не будет, считает один из собеседников VTimes.

Полноценный кризис физического наличия сахара в стране наиболее вероятен в июле, рассказал изданию еще один работник отрасли.