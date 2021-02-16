Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом "Северный поток 2" и начала переговоры с Берлином по этому поводу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры включают "угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", сообщил представитель немецких властей.

Как пишет издание, у администрации во вторник подступает крайний срок, когда она должна сообщить список компаний, которые могут стать потенциальной целью американских санкций. США также могут отказаться от введения санкций в связи с национальными интересами.

По данным источников газеты, члены Совета национальной безопасности встречались, чтобы обсудить газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который бы обеспечивал транзит газа по трубопровода в случае "нарушений" Россией прав человека.