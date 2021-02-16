Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.05
+0.02 Золото
1806.86
–0.04 РТС
1496.40
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2149
+0.0116
03.02
1.2033
12.02
03.02

СМИ: США начали переговоры с Германией по «Северному потоку — 2» 

РИА Новости 55 минут назад
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом "Северный поток 2" и начала переговоры с Берлином по этому поводу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Переговоры включают "угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", сообщил представитель немецких властей.
Как пишет издание, у администрации во вторник подступает крайний срок, когда она должна сообщить список компаний, которые могут стать потенциальной целью американских санкций. США также могут отказаться от введения санкций в связи с национальными интересами.
Москва отреагировала на заявление Германии о "Северном потоке-2"
По данным источников газеты, члены Совета национальной безопасности встречались, чтобы обсудить газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.
Ранее газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который бы обеспечивал транзит газа по трубопровода в случае "нарушений" Россией прав человека.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Последние новости
В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 544
Экономика , Видео , Джозеф Байден , ЕС , Администрация США , Handelsblatt , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение