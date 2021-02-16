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Мишустин выделил на выплаты медикам более 49 миллиардов рублей 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Мишустин выделил на выплаты медикам 49 миллиардов
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 49 миллиардов рублей на специальные выплаты борцам с новой коронавирусной инфекцией, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 49117337,3 тысячи рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в документе.

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Комментарии 2
Экономика , Михаил Мишустин , Фонд социального страхования РФ , Минфин
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