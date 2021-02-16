Мишустин выделил на выплаты медикам 49 миллиардов

"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 49117337,3 тысячи рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в документе.