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Курс доллара: доллар давит на рубль 

Елена Прошина 1 час назад
Доллар закрепится на уровне в 72,70 рубля
Фото: ТАСС
Финансист Михаил Коган считает, что курс доллара в ближайшее время может закрепиться на уровне в 72,70 рубля. Об этом сообщает Forbes.
Эксперт отметил, что рубль пытается расти, пока на доллар давит мягкая политика Федеральной резервной системы США. Российская валюта уже пробовала «продавить» американскую на уровень ниже 73 рублей, но не смогла.
По мнению Когана, рублю требуются «дополнительные катализаторы». Поддержка может появиться к концу февраля благодаря эффекту от налоговых выплат.
Серьезной проблемой для российской валюты остается геополитика, предупредил Коган. По его мнению, если нацвалюта поднимется до 73,35 рублей за доллар и останется на этом уровне, новых побед от рубля можно не ждать. Однако в случае падения доллара ниже 73 рублей российская валюта сможет укрепиться до 72,70 рубля.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 16 февраля курс доллара рос на 36 копеек, до 73,69 рубля. Евро набрал 19 копеек и стоил 89,17 рубля.
Аналитики объяснили неопределенность вокруг российской валюты угрозой введения очередных санкций.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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