Путин смягчил требования валютного контроля при экспорте 

Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки.

Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, помимо АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения в такой перечень и исключения из него, передает РИА «Новости»

Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков — резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта.

Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению учета и отчетности по валютным операциям.