Секретный экспорт из России упал на 15%

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, в прошедшем году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд Об этом говорят данные из Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году экспорт SSSS составлял $13,6 млрд

Под этим кодом скрываются продажи вооружения, военной техники, летательных аппаратов и некоторых ядерных материалов. Сокращение экспорта произошло на фоне пандемии коронавируса из-за задержек поставок некоторым иностранным заказчикам. Наблюдались сбои в поставках оружия и боеприпасов, военной авиации, военных кораблей, танков и бронетехники, гражданских самолетов и вертолетов.

В 2020 году Россия также экспортировала ядерные материалы группы 28 ТН ВЭД «Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов». Издание РБК подчеркивает, что выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.