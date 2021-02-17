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РБК: секретный экспорт из России упал на 15% 

Профиль 1 час назад
Секретный экспорт из России упал на 15%
Фото: roe.ru
Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, в прошедшем году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд Об этом говорят данные из Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году экспорт SSSS составлял $13,6 млрд
Под этим кодом скрываются продажи вооружения, военной техники, летательных аппаратов и некоторых ядерных материалов. Сокращение экспорта произошло на фоне пандемии коронавируса из-за задержек поставок некоторым иностранным заказчикам. Наблюдались сбои в поставках оружия и боеприпасов, военной авиации, военных кораблей, танков и бронетехники, гражданских самолетов и вертолетов.
В 2020 году Россия также экспортировала ядерные материалы группы 28 ТН ВЭД «Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов». Издание РБК подчеркивает, что выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.
Напомним, накануне Россия и Пакистан подписали соглашение о поставках вооружений. Последний получит противотанковые комплексы, системы ПВО и стрелковое оружие российского производства. О соглашении между Москвой и Исламабадом сообщил начальник штаба армии Пакистана генерал Камер Джавед Баджва.
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Экономика , Федеральная таможенная служба , РБК
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