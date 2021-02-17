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Жители Польши заявили о необходимости «Северного потока — 2» 

News.ru 1 час назад
Обычные граждане Польши восприняли с удивлением и сарказмом новости о растущем импорте российского газа в страну. Читатели газеты Interia язвительно отозвались в адрес правительства после сообщений о том, что в январе поставки «Газпрома» в Польшу выросли почти на 90%.
Ранее польские власти неоднократно критиковали проект «Северный поток — 2» и призывали к снижению зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ.
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Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше, — прокомментировал новостное сообщение об импорте российского газа один из читателей газеты, пишет РИА Новости.

Другой житель Польши со своей стороны подчеркнул, что это лишь доказывает важность реализации проекта «Северный поток — 2», который позволит значительно сократить издержки при поставках российского газа в Европу.

Как так можно? Ведь «настоящий поляк» должен не покупать «этот русский газ», а героически мёрзнуть со всей своей семьёй, — с сарказмом пишут жители Польши.

Как ранее писал NEWS.ru, парламентарий германского бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявлял, что Берлин вправе предъявить США счёт за финансовые потери из-за просрочек по реализации проекта «Северный поток — 2», которые возникли из-за попыток Вашингтона помешать строительству газопровода.
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