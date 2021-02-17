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Россия частично нашла замену мигрантам 

Вероника Полынина 1 час назад
Мигрантов частично заменят студентами в России
Фото: Рамблер
Минсельхоз нашел замену мигрантам на сезонных работах в полях и планирует отправлять «на картошку» студентов. Об этом на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, пишет «Российская газета».

«В следующем году мы будем сокращать количество ввозимых иностранцев. Нравится нам это или нет, но мы будем приглашать наших студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями, от которых отказывались фермеры», — заявил Хатуов.

Он призвал фермеров обеспечивать работникам нормальные условия, а не эксплуатировать их «как рабов на плантациях».
По словам Хатуова, задача государства — готовить специалистов, а работодателей — «организовывать и создавать условия».
Ранее, как писал «Рамблер», Минсельхоз оценил дефицит кадров на сезонные сельскохозяйственные работы примерно в 38 тысяч человек. Министерство обратилось к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать возвращению мигрантов.
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Экономика , Виктория Абрамченко , Джамбулат Хатуов , Минсельхоз , "Российская газета"
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