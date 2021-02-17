Мигрантов частично заменят студентами в России

«В следующем году мы будем сокращать количество ввозимых иностранцев. Нравится нам это или нет, но мы будем приглашать наших студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями, от которых отказывались фермеры», — заявил Хатуов.