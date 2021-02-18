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Рубль обречен на девальвацию 

Мария Иванова 2 часа назад
Экономист спрогнозировал девальвацию рубля
Фото: ТАСС
Экономист Михаил Делягин раскритиковал совет главы Минфина Антона Силуанова вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ), отметив, что рубль будет слабеть. Об этом сообщает ИА REGNUM.
Делягин объяснил, что большинство ОФЗ находятся в рублевой форме, а «рубль обречен на девальвацию».

«Безусловно, будут периоды укрепления рубля. Один из таких периодов мы сейчас проходим, но в целом рубль будет слабеть просто потому, что в среднесрочном плане национальная валюта — это производная от вменяемости власти», — сказал экономист.

По его словам, как только власти потребуется пополнить бюджет, национальная валюта обвалится.

«Поэтому, когда вы вкладываете деньги в рублевые облигации федерального займа, то вы их в среднесрочной перспективе теряете», — подчеркнул экономист.

По его мнению, доход от ОФЗ в «заметном объеме» могут получить всего от 15 до 30 процентов россиян.
Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин заявил, Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии. Многие россияне, по его мнению, могут потерять работу, а у других упадут зарплаты.
Сбережения экономист посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Если у человека есть накопления, можно взять рублевый кредит на год, сразу перевести его в валюту, а через год «остаться в чистом выигрыше».
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Михаил Делягин , Минфин
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