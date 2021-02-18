ЦБ заявил о поэтапном повышении ключевой ставки 

Банк России собирается вернуться к нейтральной ставке в 5—6% в течение трех лет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе встречи, организованной Ассоциацией банков России. Об этом пишут «Банки.ру».
«На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке», — отметила она, указав на то, что нейтральный уровень ставки составляет 5—6%.
Что касается сроков и темпов роста ставки, то они будут зависеть от прогноза инфляции, подчеркнула Набиуллина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 12 февраля на заседании совета директоров Центральный Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор уточнил, что в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%.