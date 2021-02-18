Набиуллина отчитала банки за скрытую комиссию по кредитам

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством регулятора поругала банки за использование скрытых комиссий при выдаче кредитов, пишет ТАСС

ЦБ предлагает учитывать все услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита. Набиуллина отметила, что в условиях низких ставок банки тоже ищут способы увеличить процентный доход. «Некоторые прячут реальную цену кредита в страховую премию и комиссии, их величина может достигать до 50 процентов от стоимости кредита. Люди часто не понимают, во сколько им обойдется кредит», — сказала она.

В четвертом квартале прошлого года Центробанк отозвал лицензии у девяти банков. Сокращение темпов расчистки банковского сектора продолжится и в 2021 году, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».

9 процентов участников рынка (33 кредитные организации) могут допустить дефолт, предрекли эксперты. Аналитики допускают, что собственники банков с низкой рентабельностью примут решение не тратиться на поддержку неработающих активов, а станут инвестировать в другие сектора экономики.

Ранее Набиуллина призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут.