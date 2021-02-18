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Торговая война с Китаем обойдется США в триллион долларов 

Lenta.ru 2 часа назад
Торговая война с Китаем обойдется США в триллион долларов
Фото: Aly Song / Reuters
Американская экономика может потерять более триллиона долларов за десять лет, если Белый дом продолжит торговую войну с Китаем. Об этом говорится в отчете Торговой палаты, пишет CNBC.
Увеличение пошлины на китайские товары на 25 процентов может стоить США 190 миллиардов долларов в год. Сокращение прямых инвестиций в Китай обойдется в 500 миллиардов долларов в виде потерь ВВП США, сказано в отчете. Американские инвесторы станут недополучать 25 миллиардов долларов ежегодно.
Эксперты уверены, что уход американских предприятий с китайского рынка будет иметь более серьезные последствия для глобального лидерства США в долгосрочной перспективе. Американские предприятия могут потерять глобальную конкурентоспособность.
Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года, когда Вашингтон ввел повышенные пошлины на ввоз ряда китайских товаров. В начале 2020 года стороны подписали соглашение о «первой фазе» перемирия, однако его полноценному выполнению помешала пандемия коронавируса.
В феврале президент США Джо Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил.
В целом торговые войны обошлись мировой экономике в десять триллионов долларов. Именно на такую сумму к 2025 году уменьшится глобальный ВВП из-за снижения импорта, подсчитали ранее аналитики компании Boston Consulting Group совместно с инвестбанком HSBC.
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Экономика , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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