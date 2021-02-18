В Китае закрылся тайный клуб богатейших людей страны 

Тайный клуб богатейших людей Китая прекратил своё существование, выяснило издание Apple Daily. Это связано с усилением борьбы Коммунистической партии против частных объединений среди ведущих бизнесменов страны.

Сообщество, считавшееся китайской копией масонской ложи, называлось «Тайшаньским клубом» — в честь горы в провинции Шаньдунь, где древние императоры проводили ритуалы, воздавая должное небу. Издание сообщило, что роспуск клуба окончательно произошёл 20 января.

В клубе состояли 20 членов. По некоторым данным, много лет назад среди них был основатель Alibaba Джек Ма , отметило издание South China Morning Post (SCMP). Участниками клуба предположительно также были основатель Lenovo Лю Чуаньчжи, глава Baidu Робин Ли , Го Гуанчан из Fosun Holdings и Фэн Лунь из Vantone Holdings.

Основатель BBK Electronics Дуань Юнпин ранее заявил, что он был членом «Тайшаньского клуба». Там он хотел «найти людей, с которыми можно поиграть в гольф», однако, по его словам, этим видом спорта участники объединения не интересовались. Юнпин добавил, что члены клуба встречались несколько раз в год, обедали и общались.

«Ничего тайного там не было, но некоторые члены клуба были немного таинственными», — рассказал бизнесмен в соцсетях.

Политический обозреватель Сан Пу заявил Apple Daily, что клуб представлял угрозу власти лидера Китая Си Цзиньпина , поскольку у партийного руководства не было доступа к информации, которой обменивались члены клуба на тайных встречах. Около полугода назад Компартия Китая выпустила руководство, в котором подчёркивалось, что частные сообщества нужно взять под контроль. А 1 февраля 2021 года Си Цзиньпин призвал бизнес–элиту подтвердить свою приверженность партии.

«Тайшаньский клуб» зарегистрировали в 1993 году, и тогда он назывался Тайшаньским институтом промышленных исследований. Его основал ряд известных предпринимателей с материкового Китая. Многие из них занимались бизнесом в сфере высоких технологий, но впоследствии бизнес–империи членов клуба охватили почти все сектора экономики страны вплоть до недвижимости и развлечений.

Местные СМИ рассказывали, что клуб предъявлял огромные требования к членству, в том числе финансовые. Ежегодные сборы составляли миллионы юаней (1 млн юаней = $154 900), а за неявку на собрания брали большие штрафы, писали журналисты.

Ранее стало известно, что выход биржу (IPO) китайской финтех-компании Ant Group («дочка» Alibaba Джека Ма) заблокировали из-за совладельцев компании, среди которых обнаружились так называемые китайские кронпринцы, или дети элиты. В случае успешного размещения они получили бы миллиарды долларов, что стало бы проблемой для нынешних властей Китая.