Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил отменить страховую медицину и ввести прямое государственное финансирование здравоохранения.
По мнению политика, посредник в лице фонда ОМС государству не нужен, а прямое финансирование позволит пресечь нецелевое использование государственных средств. При этом Миронов предлагает увеличить расходы на медицину из бюджета минимум на 7%.
«Потуги Минздрава заставить страховщиков лучше работать — это как мертвому припарки! Само по себе наличие частных страховых компаний и посредника в лице фонда ОМС приводит к ситуации, когда людей выгодно лечить, а не вылечивать. Потому что на здоровом человеке вы денег не заработаете. А именно на заработок ориентирована вся современная страховая медицина. Эта заведомо ущербная конструкция не должна была появляться на свет, но уже который год она живет за счет здоровья наших граждан», — приводит слова политика его пресс-служба.
Ранее Минздрав опубликовал проект порядка проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медпомощи в рамках ОМС. Миронов отметил, что эксперты уже раскритиковали эту инициативу, опасаясь того, что в случае принятия документа страховые компании будут проводить еще меньше проверок, занимаясь только крупными нарушениями.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер «Справедливой России» предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. По его словам, пенсии должны выплачиваться напрямую из бюджета, минуя всевозможные «организации-прокладки».