Сергей Миронов предложил отменить страховую медицину

По мнению политика, посредник в лице фонда ОМС государству не нужен, а прямое финансирование позволит пресечь нецелевое использование государственных средств. При этом Миронов предлагает увеличить расходы на медицину из бюджета минимум на 7%.

«Потуги Минздрава заставить страховщиков лучше работать — это как мертвому припарки! Само по себе наличие частных страховых компаний и посредника в лице фонда ОМС приводит к ситуации, когда людей выгодно лечить, а не вылечивать. Потому что на здоровом человеке вы денег не заработаете. А именно на заработок ориентирована вся современная страховая медицина. Эта заведомо ущербная конструкция не должна была появляться на свет, но уже который год она живет за счет здоровья наших граждан», — приводит слова политика его пресс-служба.

Ранее Минздрав опубликовал проект порядка проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медпомощи в рамках ОМС. Миронов отметил, что эксперты уже раскритиковали эту инициативу, опасаясь того, что в случае принятия документа страховые компании будут проводить еще меньше проверок, занимаясь только крупными нарушениями.