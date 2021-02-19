В России пытались отмыть десятки миллиардов под видом борьбы с пандемией 

За минувший год российские банки выявили сомнительные финансовые операции на сумму более 34 млрд рублей, которые проводились под видом борьбы с пандемией, сообщает РБК. По факту попытки отмывания денег было заведено 21 уголовное дело.

В 2020 году Центробанк и Росфинмониторинг обязали банки маркировать пометкой «COVID» все финансовые операции, которые связаны с медицинскими закупками и контрактами с использованием средств из госбюджета. Кредитные организации направили контролирующим органам около 18 тысяч сообщений о подозрительных транзакциях под видом закупки лекарств, индивидуальных средств защиты, заключения контрактов на строительство медучреждений. Проверки операций проводилась с привлечением правоохранителей.

Так, в Иркутской области силовики выявили канал поставок контрафактных медицинских масок и вынудили местные власти расторгнуть контракты на 237 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли переоборудование зданий под «ковид»-госпитали с участием аффилированных с заказчиком компаний. Были расторгнуты контракты на 2,7 млрд рублей.

Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева подчеркнула, что подобная система маркировки операций продемонстрировала свою эффективность и допустила, что в будущем аналогичный подход будет применен к операциям в других сферах.

«Рамблер» писал, что ранее Ассоциация банков «Россия» (АБР) предложила замораживать переводы, полученные предполагаемыми злоумышленниками, на 25 дней. По задумке АБР, переводы будут блокировать, если клиент пожаловался на мошенничество не позднее следующего дня после того, как банк получателя зафиксировал транзакцию. Сейчас оспаривать транзакцию можно только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок блокировки составляет пять дней. Инициатива представлена в рамках борьбы с попытками незаконного обналичивания и отмывания средств.