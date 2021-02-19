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На помощь регионам в 2020 году выделили рекордную сумму из бюджета 

Лера Букина 1 час назад
Регионы в 2020 году получили рекордную сумму из бюджета
Фото: ТАСС
Поддержка из федеральной казны спасла регионы от тотального дефицита. Сумма помощи была рекордной — 3,8 трлн рублей, что на 1,3 трлн или на 54% больше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Несмотря на помощь, региональный дефицит в 2020 году тоже был рекордным — минус 0,7 трлн рублей. Без учета трансфертов из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы 2 трлн рублей. Отмечается, что это приблизительно 20% от собственных доходов субъектов.
Также стало известно, что 54% дефицита затронуло шесть регионов. Лидером по данному показателю стала Москва с дефицитом в размере 137 млрд рублей или 20% от общей суммы регионального «минуса». После нее следуют Московская, Кемеровская, Тюменская области, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.
Что касается собственных доходов субъектов, то они упали не столь значительно: на 2%, или на 234 млрд рублей.
Расчеты АКРА продемонстрировали, что в 2020 году субъекты профинансировали часть дефицита за счет использования долга — на сумму в 391 млрд рублей. Всего обязательства регионов выросли на 18%, достигнув 2,5 трлн.
В Минфине заявили о том, что итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 год показали устойчивость системы к вызовам. Также отмечается, что в настоящее время идет работа над тем, чтобы создать устойчивое финансовое положение и в 2021 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российскому бизнесу окажут дополнительную помощь.
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Экономика , Минфин , газета "Известия"
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