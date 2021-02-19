«Газпром» заявил об истощении запасов газа в Европе 

Морозы привели к истощению запасов газа в Европе, где из подземных хранилищ отобрано уже 55,5 миллиарда кубов, что на 27,6% больше, чем за всю прошлогоднюю зиму, пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение «Газпрома»

«Ледяной атмосферный фронт, накрывший Европу в феврале, привел к истощению запасов газа в подземных хранилищах. Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%», — сообщили в компании.

«Газпром» видит в этом перспективы высокого спроса на свой газ.

Ранее стало известно, что экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за полтора месяца 2021 года увеличился на 36,5%, до 27,5 млрд куб. м газа. Среди крупных потребителей больше всего увеличила закупки Италия, поставки газа туда выросли на 112,7%.