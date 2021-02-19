Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов 

"Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур", — сообщил Сазанов.