Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
74.04
89.60
89.88
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
63.71
+0.65 Золото
1779.07
–0.25 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2128
+0.0079
05.02
1.2049
16.02
08.02

Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов 

Прайм и ещё 4 35 минут назад
Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов
Фото: РИА Новости
Минфин России подготовил законопроект, содержащий меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также меры по повышению эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

"Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур", — сообщил Сазанов.

Отмечается, что документ подготовлен для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021-2023 годы.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Прайм: последние новости
Арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США Арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США Аналитики дали прогноз по отзыву лицензий у российских банков в 2021 году Аналитики дали прогноз по отзыву лицензий у российских банков в 2021 году "Норникель": результаты нивелировали эффект резерва по штрафу на EBITDA "Норникель": результаты нивелировали эффект резерва по штрафу на EBITDA
Комментарии
Экономика , Алексей Сазанов , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение