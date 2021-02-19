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Средняя сумма денежного перевода из России за рубеж снизилась в 1,5 раза 

Аргументы Недели и ещё 2 1 час назад
Средняя сумма перевода из России снизилась в 1,5 раза
Фото: РИА Новости
Средняя сумма одного денежного перевода, отправленного физлицами за рубеж через платежные системы, за год сократилась в 1,5 раза.
Про данным Банка России, основанным на переводах, сделанных через наиболее известные платежные системы, в прошлом году в среднем из России через эти системы отправляли по 273 доллара против 407 долларов в 2019 году. При этом средняя сумма одного перевода физлиц, отправляемого из-за границы в Россию, напротив, несколько увеличилась — она прибавила 14,7% и составила 273 доллара.
Всего в прошлом году за рубеж физлица отправили 7,4 млрд долларов, что на 1,9% меньше, чем за 2019 год.
Ранее сообщалось, что объем средств россиян на счетах в банках снизился более чем на 880 млрд рублей.
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