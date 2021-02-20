Белоруссия передумала тратить российский кредит на АЭС 

Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС, выданный Россией в 2011 году. Деньги должны были использовать для строительства атомной станции, но в Белоруссии передумали.

Теперь президент страны Александр Лукашенко хочет перенаправить 10 млрд долларов на иные инвестиционные проекты, сообщили «Известия со ссылкой на белорусский Минфин

Госдуме сообщили, что деньги, скорее всего, пойдут на поддержку государственных предприятий Белоруссии, в том числе на тяжелое машиностроение, аграрный и медицинский сектора.

Белорусский парламент также подтвердил газете, Лукашенко 22 февраля прибудет в Москву для обсуждения финансовых вопросов. Но он не собирается ничего просить, заверили в ведомстве, он хочет „обсудить экономическую консолидацию“.

Встреча двух лидеров пройдёт 22-го числа в Сочи.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен развивать в стране „хороший национализм“. Он пояснил, что такая вещь будет развиваться за счёт традиций страны, отличающих белорусов, в том числе от русских.