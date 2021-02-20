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Белоруссия передумала тратить российский кредит на АЭС 

News.ru 1 час назад
Белоруссия передумала тратить российский кредит на АЭС
Фото: Reuters
Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС, выданный Россией в 2011 году. Деньги должны были использовать для строительства атомной станции, но в Белоруссии передумали.
Теперь президент страны Александр Лукашенко хочет перенаправить 10 млрд долларов на иные инвестиционные проекты, сообщили «Известия со ссылкой на белорусский Минфин.
В Госдуме сообщили, что деньги, скорее всего, пойдут на поддержку государственных предприятий Белоруссии, в том числе на тяжелое машиностроение, аграрный и медицинский сектора.
Белорусский парламент также подтвердил газете, Лукашенко 22 февраля прибудет в Москву для обсуждения финансовых вопросов. Но он не собирается ничего просить, заверили в ведомстве, он хочет „обсудить экономическую консолидацию“.
Встреча двух лидеров пройдёт 22-го числа в Сочи.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен развивать в стране „хороший национализм“. Он пояснил, что такая вещь будет развиваться за счёт традиций страны, отличающих белорусов, в том числе от русских.
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Комментарии 13
Экономика , Александр Лукашенко , Госдума , Минфин
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