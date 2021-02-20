США подготовили новые санкции против судна «Фортуна»

Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа , сообщил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).

В заявлении Маккола говорится, что «в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода „Северный поток — 2“, администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций)», передает ТАСС

По его словам, это судно «Фортуна» и его владелец «КВТ-Рус», «против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом».

Президент России Владимир Путин выражал мнение , что нападки на «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.