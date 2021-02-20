Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
74.05
89.60
89.88
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

США допустили санкции по «Северному потоку — 2» против судна «Фортуна» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
США подготовили новые санкции против судна «Фортуна»
Фото: globallookpress.com
Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа, сообщил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).
В заявлении Маккола говорится, что «в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода „Северный поток — 2“, администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций)», передает ТАСС.
По его словам, это судно «Фортуна» и его владелец «КВТ-Рус», «против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом».
Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока — 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина признала невозможным отказ от электроэнергии из России Украина признала невозможным отказ от электроэнергии из России Секретный экспорт из России сократился из-за пандемии Секретный экспорт из России сократился из-за пандемии Греф оценил сокращение российской экономики в 2020 году Греф оценил сокращение российской экономики в 2020 году
Комментарии 1
Экономика , Компании , Майкл Маккол , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , Еврокомиссия , Администрация США , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение