Госдолг России за год вырос почти на 40%

Государственный долг России в 2020 году увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн рублей, что составляет 17,8% от ВВП. Об этом говорится в материалах Счетной палаты

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей или на 39,9%, и составил 18 трлн 985,6 млрд рублей или 17,8% ВВП", — отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, за 2019 год рост госдолга составил 7,8% или 976 млрд рублей, а его объем достиг 13 млрд 567,4 млрд рублей или 12,3% ВВП. При этом внутренний долг увеличился на 4 трлн 618,5 млрд рублей или на 45,4%, составив 14 трлн 790,5 млрд рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд или на 3,5%, составив $56,8 млрд