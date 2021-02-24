Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.20
$
74.20
89.95
90.00
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
64.22
+0.09 Золото
1806.04
+0.01 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.02
1.2147
+0.0027
10.02
1.2120
19.02
11.02

Госдолг России в 2020 году вырос на 39,9% 

ТАСС и ещё 14 1 час назад
Госдолг России за год вырос почти на 40%
Фото: РИА Новости
Государственный долг России в 2020 году увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн рублей, что составляет 17,8% от ВВП. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей или на 39,9%, и составил 18 трлн 985,6 млрд рублей или 17,8% ВВП", — отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, за 2019 год рост госдолга составил 7,8% или 976 млрд рублей, а его объем достиг 13 млрд 567,4 млрд рублей или 12,3% ВВП. При этом внутренний долг увеличился на 4 трлн 618,5 млрд рублей или на 45,4%, составив 14 трлн 790,5 млрд рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд или на 3,5%, составив $56,8 млрд
Видео дня. Стоимость Биткоина резко обрушилась на 16%
ТАСС: последние новости
На Украине под санкции подпала сеть магазинов "Спортмастер" На Украине под санкции подпала сеть магазинов "Спортмастер" Зеленский считает, что у Киева хорошие отношения с МВФ, несмотря на отсутствие траншей Зеленский считает, что у Киева хорошие отношения с МВФ, несмотря на отсутствие траншей Госдеп допустил санкции по "Северному потоку - 2" против судна "Фортуна" и его владельца Госдеп допустил санкции по "Северному потоку - 2" против судна "Фортуна" и его владельца
Экономика , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение