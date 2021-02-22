Зеленский: Украина не выполнила требования МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что «незалежная» не выполнила ряд требований МВФ и, соответственно, не получила очередной транш.
Однако, как отметил Зеленский, Украина рассчитывает получить деньги до конца этого года. Украинский лидер объяснил, что программа не выполнена из-за некоторых вещей.
«Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто», — подчеркнул он, передает РИА «Новости».