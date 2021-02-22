Лукашенко поблагодарил Россию за помощь белорусской экономике 

Во время встречи с российским лидером в Сочи он отметил, что полученные от Москвы деньги «не были выброшены на ветер».

«Мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — указал Лукашенко.

Глава Белоруссии указал, что «из порядка 70 миллиардов долларов валового внутреннего продукта Белоруссии минимум половина в торговом обороте "завязана" на России».